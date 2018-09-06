«Новатэк» впервые стал дороже «Газпрома»

«Новатэк» ненадолго стал третьей по капитализации компанией в России после «Роснефти» и «Лукойла»

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«Новатэк» впервые обогнал «Газпром» по капитализации Евгений Разумный / Ведомости

В четверг в 10.26 в ходе торгов на Московской бирже капитализация «Новатэка» впервые превысила капитализацию «Газпрома». Через 12 минут после открытия торгов стоимость «Новатэка» начала расти, а еще через 14 минут компания стала стоить 3,491 трлн руб. - на 2,77% больше, чем при закрытии торгов в среду, а капитализация «Газпрома» на 10.26 мск была 3,486 трлн руб., компания подорожала с начала торгов всего на 0,40%.

Таким образом, «Новатэк» стал третьей по капитализации компанией в России после «Роснефти» и «Лукойла» – но только на краткое время: к 11.00 мск «Газпром» стоил уже 3,94 трлн руб., а «Новатэк» дорожать перестал.

«Газпром» несравним с «Новатэком» ни по производству, ни по финансовым показателям (данные из отчетности компаний): «Новатэк» в 2017 г. заработал 156,4 млрд руб. чистой прибыли, а «Газпром» – 714 млрд.