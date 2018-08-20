«Новатэк» хочет построить СПГ-терминал под Мурманском

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Стоимость строительства терминала в Мурманске Михельсон не уточнял Евгений Егоров / Ведомости

«Новатэк» рассчитывает построить в бухте Ура Мурманской области перевалочный терминал для сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон 20 августа на совещании по развитию Северного морского пути. Мероприятие состоялось в Сабетте, здесь расположен первый принадлежащий «Новатэку» завод «Ямал СПГ» и терминал отгрузки продукции.

Перевалочный терминал на маршруте от Ямала в Европу нужен компании для усиления позиций на мировом рынке СПГ, объяснил Михельсон.

«Мы проигрываем и будем проигрывать по перевозкам танкерами ледового класса», – цитирует слова Михельсона ТАСС. Фрахт танкера ледового класса по сравнению с обычным дороже на 70–80%, указал бизнесмен. «Поэтому в целях оптимизации транспортировки СПГ на мировые рынки мы планируем создать перевалочные комплексы в районе Мурманска и на Камчатке, – говорит он. – Перевалки будут созданы в незамерзающих портах, что позволит повысить эффективность использования флота ледового класса». Кроме того, строительство терминалов «позволит газифицировать и Камчатский регион, и дать газ Мурманской области».