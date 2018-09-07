Бизнес / Промышленность

Минфин хочет стать ответственным за инвестиции бизнеса до 9 трлн рублей

Для этого он готов быть главным по мерам их стимулирования
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«Ведомости» ознакомились с планом Минфина по увеличению доли инвестиций в экономике до 25% (подлинность документа подтвердили три федеральных чиновника). Документ разослан по ведомствам, а вчера обсуждался на встрече в РСПП бизнеса с чиновниками, в том числе с помощником президента Андреем Белоусовым, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и министром экономического развития Максимом Орешкиным.

В плане, подписанном замминистра Андреем Ивановым, Минфин предлагает сделать себя главным исполнителем по ключевым мерам стимулирования инвестиций. Бизнесу же обещаны неизменные правила игры.

Роста инвестиций государство попросило от бизнеса после того, как Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил придумать механизм изъятия сверхдоходов у некоторых горнодобывающих, металлургических и химических компаний – до 500 млрд руб. Правительство выступило против и предложило подумать, как стимулировать бизнес больше вкладывать, в том числе для достижения целей майского указа Путина.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
09:52 07.09.2018
Саботажники и клоуны. На нужно ничего гарантировать! Прекратите блокировать счета индивидуальным предпринимателям, наденьте намордник на фнс, перестаньте гадить. Все сами сделаем. Выйдите вон пожалуйста!!!
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