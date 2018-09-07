Минфин хочет стать ответственным за инвестиции бизнеса до 9 трлн рублей
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«Ведомости» ознакомились с планом Минфина по увеличению доли инвестиций в экономике до 25% (подлинность документа подтвердили три федеральных чиновника). Документ разослан по ведомствам, а вчера обсуждался на встрече в РСПП бизнеса с чиновниками, в том числе с помощником президента Андреем Белоусовым, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и министром экономического развития Максимом Орешкиным.
В плане, подписанном замминистра Андреем Ивановым, Минфин предлагает сделать себя главным исполнителем по ключевым мерам стимулирования инвестиций. Бизнесу же обещаны неизменные правила игры.
Роста инвестиций государство попросило от бизнеса после того, как Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил придумать механизм изъятия сверхдоходов у некоторых горнодобывающих, металлургических и химических компаний – до 500 млрд руб. Правительство выступило против и предложило подумать, как стимулировать бизнес больше вкладывать, в том числе для достижения целей майского указа Путина.
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