Бизнес / Транспорт

«Аэрофлот» закажет еще 100 российских самолетов SSJ100

Мегасделке не помешает тот факт, что перевозчик наименее интенсивно использует такие самолеты среди российских регулярных авиакомпаний
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«Аэрофлот» закажет у компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в государственный холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) еще 100 самолетов SSJ100, рассказали «Ведомостям» пять человек, близких к разным сторонам сделки. Соглашение будет подписано в понедельник, 10 сентября, добавляет федеральный чиновник.

Заказ будет сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняют два собеседника. Сейчас все рейсы «Аэрофлот» выполняет через «Шереметьево», прямых рейсов между другими городами у него нет. Но в конце июня гендиректор компании Виталий Савельев заявил, что перевозчик будет создавать и региональные хабы. Но сколько и в каких городах, он не уточнил.

Представители «Аэрофлота» и ГСС от комментариев отказались.

SSJ100 мало летают

Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. «Аэрофлот» – его крупнейший эксплуатант. В 2005 г. компания подписала с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 г. Сейчас в парке «Аэрофлота» 49 SSJ100, последний придет в этом году. Всего ГСС за неполных восемь лет выпустила 160–170 лайнеров.

Собеседники «Ведомостей» не уточняют, кто будет лизингодателем и каковы сроки поставки еще 100 SSJ100.

Но пока SSJ100 существенно проигрывает зарубежным самолетам по такому важному показателю, как среднесуточный налет. По данным Росавиации, SSJ100 у российских эксплуатантов (среди них не только авиакомпании, но и госструктуры, например МЧС) в 2017 г. летали в среднем по 100 часов в месяц (3,3 в сутки), в 2016 г. – по 95 часов. При этом «Аэрофлот» в 2017 г. был худшим коммерческим эксплуатантом российского лайнера со среднесуточным налетом 3,5 часа. Среднемагистральные Airbus и Boeing летают в среднем по 9–10 часов в сутки.

SSJ100 мало летает из-за проблем с послепродажным обслуживанием – дороговизной и нехваткой запчастей, а также длительного срока их доставки. Бывали случаи, когда у «Аэрофлота» летало не больше трети парка, признавались ранее менеджеры «Аэрофлота». «Аэрофлот» не заинтересован в эксплуатации SSJ100 и рассматривает этот лайнер как социальную нагрузку, сетовали три человека, близких к ОАК. Действительно, «Аэрофлот» развивает популярные дальние направления, на них среднемагистральные и более вместительные Airbus и Boeing (150–170 мест) значительно эффективнее, чем ближнемагистральный SSJ100 (87 мест в двухклассной компоновке), признавал человек, близкий к Минтрансу.

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