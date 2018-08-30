«Аэрофлот» может ввести новые платные услуги для пассажиров

За отдельные деньги можно будет выбрать место и купить дополнительную еду

«Аэрофлот» отчитался об убытках за первые шесть месяцев текущего года Максим Стулов / Ведомости

«Аэрофлот» хочет получить дополнительный доход от новых платных услуг для пассажиров, говорится в презентации авиакомпании. В списке услуг, в частности, указана возможность при покупке недорогих билетов за дополнительную плату выбрать место в самолете или пересесть в бизнес-класс.

Это одна из инициатив, которые планируется рассмотреть при формировании новой стратегии компании, сказала «Ведомостям» представительница «Аэрофлота»: если предложение утвердят, пассажиры с тарифом «Эконом промо» и «Эконом бюджет» смогут выбрать себе место за дополнительную плату – сейчас такого нет.

«Аэрофлот», сказано в презентации, также может предложить возможность оплачивать онлайн перевозку багажа. Представитель авиакомпании пояснила, что речь идет об оплате сверхнормативного багажа. Сейчас оплатить его заранее по интернету пассажиры не могут - только в терминале аэропорта.

«Аэрофлот» также запустит скай-кафе – возможность купить питание на борту.

«Аэрофлот» уже предоставляет некоторые платные услуги: провоз багажа сверх нормы, доступ в интернет на борту, скай-шоп (парфюмерия, косметика и другие товары). Есть услуга «меню на заказ»: можно заплатить за завтрак, обед или закуски в самолете.

29 августа «Аэрофлот» в международной отчетности сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года получил убыток в 5,2 млрд руб. – против прибыли в 2,9 млрд руб. в первом полугодии прошлого года.

Причиной убытков стал рост цен на авиационный керосин, объяснила авиакомпания: за первые полгода 2018 г. почти 30%. Расходы на авиатопливо выросли на 38,5% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и составили 77,9 млрд руб.

«Дочка» «Аэрофлота», лоукостер «Победа», берет дополнительную плату за возможность выбрать место в самолете. Услуга стоит от 149 руб. до 1500 руб. и зависит от выбранного места, а также от того, где происходит оплата – на сайте, через колл-центр или в российском аэропорту. В аэропортах иностранных государств услуга стоит от 6 до 22 евро. С 28 октября «Победа» будет брать по 25 евро за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах.

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