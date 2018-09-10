Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: «Аэрофлот» выбрал регионы
«Аэрофлот» создаст еще четыре региональных хаба в дополнение к Москве
Авиакомпания может развивать маршрутную сеть из Санкт-Петербурга, Сочи, Красноярска и одного из городов на Урале
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Новый проект дорого обойдется «Аэрофлоту»
Максим Стулов / Ведомости
«Аэрофлот» создаст еще четыре региональных хаба в дополнение к Москве. Авиакомпания может развивать маршрутную сеть из Санкт-Петербурга, Сочи, Красноярска и одного из городов на Урале
В конце июня гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев объявил о намерении компании создать сеть региональных хабов. Ведь сейчас все рейсы ПАО «Аэрофлот» выполняет только через крупнейший аэропорт страны «Шереметьево», прямых рейсов между другими городами у него нет. Но когда и в каких региональных городах будут созданы хабы, Савельев не сказал.
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