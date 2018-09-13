Президенту Замбии поставят VIP-версию Sukhoi Business Jet

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Sukhoi Business Jet будет поставлен президенту Замбии Максим Стулов / Ведомости

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) поставили 11 самолетов Sukhoi Business Jet, рассказал на форуме Russian Business Aviation Exibition вице-президент ГСС Евгений Андрачников. Sukhoi Business Jet – корпоративная (для перевозки небольшого количества пассажиров, например 33) или VIP-версия (для нескольких пассажиров) пассажирского ближнемагистрального самолета SSJ-100 (вмещает 98 человек в одноклассной компоновке и 87 - в двухклассной). SSJ-100 начали поставляться с 2011 г., Sukhoi Business Jet – с 2015 г. Всего ГСС на данный момент поставил около 170 самолетов.

Бизнес-джеты поставлены Королевским военно-воздушным силам Таиланда (3 шт.), пограничной службе Казахстана (два), пять судов эксплуатируют специальный летный отряд «Россия» администрации президента России, МВД и МЧС. Один бизнес-джет поставлен коммерческому оператору – компании «Русджет», рассказал Андрачников.