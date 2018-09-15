Бизнес / Промышленность

Высокий суд Лондона объяснил решение поддержать Дерипаску в споре с Потаниным

Из-за этого Потанину пришлось вернуть 2,1% «Норникеля» структурам Абрамовича и Абрамова
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В конце июня Высокий суд Лондона в споре между структурами бизнесменов Владимира Потанина (Bonico и Whiteleave), Романа Абрамовича и Александра Абрамова (Crispian) с одной стороны и UC Rusal Олега Дерипаски с другой стороны вынес решение в пользу последнего. В итоге структуре Потанина Whiteleave пришлось вернуть Crispian 2,1% акций «Норникеля». В пятницу, 14 сентября, суд опубликовал мотивировочную часть решения. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность которого подтвердил человек, близкий к одной из сторон процесса.

UC Rusal оспаривал в Высоком суде Лондона законность предложения Bonico продать ей 3,99% «Норникеля». Судья Стефан Филипс сделал вывод, что между Crispian и Whiteleave существовали дополнительные договоренности, нарушающие требование добросовестности сделки и акционерное соглашение «Норникеля» от 2012 г.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
10:55 15.09.2018
Никто с пустотой судится. Вова сам с собой бы судился вот позабавило бы.
00
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