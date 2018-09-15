Высокий суд Лондона объяснил решение поддержать Дерипаску в споре с Потаниным

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













По иску UC Rusal Олега Дерипаски (справа) была аннулирована сделка по продаже 2,1% «Норникеля» структурам Владимира Потанина (слева) Sergei Karpukhin / Reuters

В конце июня Высокий суд Лондона в споре между структурами бизнесменов Владимира Потанина (Bonico и Whiteleave), Романа Абрамовича и Александра Абрамова (Crispian) с одной стороны и UC Rusal Олега Дерипаски с другой стороны вынес решение в пользу последнего. В итоге структуре Потанина Whiteleave пришлось вернуть Crispian 2,1% акций «Норникеля». В пятницу, 14 сентября, суд опубликовал мотивировочную часть решения. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность которого подтвердил человек, близкий к одной из сторон процесса.

UC Rusal оспаривал в Высоком суде Лондона законность предложения Bonico продать ей 3,99% «Норникеля». Судья Стефан Филипс сделал вывод, что между Crispian и Whiteleave существовали дополнительные договоренности, нарушающие требование добросовестности сделки и акционерное соглашение «Норникеля» от 2012 г.