Высокий суд Лондона объяснил решение поддержать Дерипаску в споре с Потаниным
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В конце июня Высокий суд Лондона в споре между структурами бизнесменов Владимира Потанина (Bonico и Whiteleave), Романа Абрамовича и Александра Абрамова (Crispian) с одной стороны и UC Rusal Олега Дерипаски с другой стороны вынес решение в пользу последнего. В итоге структуре Потанина Whiteleave пришлось вернуть Crispian 2,1% акций «Норникеля». В пятницу, 14 сентября, суд опубликовал мотивировочную часть решения. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность которого подтвердил человек, близкий к одной из сторон процесса.
UC Rusal оспаривал в Высоком суде Лондона законность предложения Bonico продать ей 3,99% «Норникеля». Судья Стефан Филипс сделал вывод, что между Crispian и Whiteleave существовали дополнительные договоренности, нарушающие требование добросовестности сделки и акционерное соглашение «Норникеля» от 2012 г.
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