Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Как отъесть долю рынка
Россия накормит мир зерном, маслом, мясом и рыбой
Экспорт сельхозпродукции должен дойти до $45 млрд в год
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Производителям курятины сравнительно несложно значительно увеличить экспортные поставки
Рixabey
Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» представил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин 20 сентября. «Ведомости» ознакомились с копией презентации проекта, верность информации подтвердили три участника мероприятия. Представитель Минсельхоза не ответил на запрос.
Экспорт сельхозпродукции должен увеличиться более чем в 2 раза до $45 млрд к 2024 г., этого требует майский указ президента Владимира Путина. Федеральный проект будет внесен в правительство до 1 октября, сказал представитель Минсельхоза. Обновленную госпрограмму развития сельского хозяйства в 2013–2025 гг., в которую должен войти этот проект, Минсельхоз представит в правительство до конца года, говорил ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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