«Татнефть» ожидает роста капитализации до $36 млрд к 2030 году
Это почти на треть выше текущей стоимости компании
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Татнефть», пятая по добыче нефти в России, представила стратегию развития до 2030 г.
«Татнефть» ожидает роста капитализации до $36 млрд в базовом сценарии (при курсе 75 руб. за доллар и цене на нефть $61 за баррель). При нефти по $52 за баррель и курсе 73 руб. за доллар стоимость компании может составить $31 млрд. Самый оптимистичный сценарий (нефть — $78 за баррель, курс рубля — 80 руб. за доллар) предполагает рост капитализации до $50 млрд.
В среду на Московской бирже капитализация «Татнефти» составляла $27,9 млрд. Она дороже, чем «Газпром нефть» ($25 млрд) и «Сургутнефтегаз» ($19,2 млрд), но дешевле, чем «Роснефть» ($73,16 млрд) и «Лукойл» – 4,07 трлн руб. ($61,8 млрд)
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