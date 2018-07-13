«Алроса», «Норникель» и «Татнефть» стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости

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BCG назвала «Алросу», «Норникель» и «Татнефть» самыми привлекательными для инвесторов среди российских компаний Андрей Гордеев / Ведомости

Три российские компании – «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» – вошли в топ-10 мирового отраслевого рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию стоимости для акционеров. «Ведомости» ознакомились с отчетом «Лидеры по созданию стоимости» (BCG Value Creators). «Алроса» заняла 2-е место, «Норникель» – 9-е, а «Татнефть» – 10-е в своих отраслевых группах.

BCG ежегодно составляет рейтинг, по итогам 2017 г. было проанализировано 2425 компаний во всем мире. Рейтинг рассчитан на базе совокупного дохода акционеров (total shareholders return, TSR) за пять лет с 2013 по 2017 г. Показатель TSR позволяет измерить рост цены акций и дивидендный доход по акциям компании за определенный период времени и является самым полным показателем эффективности в области создания акционерной стоимости, говорится в пресс-релизе BCG. Среднегодовой показатель TSR – это средний размер совокупного дохода акционеров, который компания создавала за каждый год из пяти, охваченных анализом.