Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4608 от 13.07.2018 под заголовком: Чьи акции лидеры

«Алроса», «Норникель» и «Татнефть» стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости

Они самые привлекательные для инвесторов среди других российских компаний
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Три российские компании – «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» – вошли в топ-10 мирового отраслевого рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию стоимости для акционеров. «Ведомости» ознакомились с отчетом «Лидеры по созданию стоимости» (BCG Value Creators). «Алроса» заняла 2-е место, «Норникель» – 9-е, а «Татнефть» – 10-е в своих отраслевых группах.

BCG ежегодно составляет рейтинг, по итогам 2017 г. было проанализировано 2425 компаний во всем мире. Рейтинг рассчитан на базе совокупного дохода акционеров (total shareholders return, TSR) за пять лет с 2013 по 2017 г. Показатель TSR позволяет измерить рост цены акций и дивидендный доход по акциям компании за определенный период времени и является самым полным показателем эффективности в области создания акционерной стоимости, говорится в пресс-релизе BCG. Среднегодовой показатель TSR – это средний размер совокупного дохода акционеров, который компания создавала за каждый год из пяти, охваченных анализом.

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