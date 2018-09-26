«Газпром» предложено лишить трубы и монополии на экспорт

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Государство предложило забрать экспортный вентиль Екатерина Кузьмина / Ведомости

Подготовить целевую модель газовой отрасли Центр стратегических разработок (ЦСР) попросили бизнесмены, рассказал «Ведомостям» возглавляющий центр председатель Счетной палаты Алексей Кудрин (в течение месяца он намерен оставить этот пост в ЦСР). Кто именно, он не уточняет. «Мы подготовили доклад и вскоре будем его обсуждать», – добавил Кудрин, подчеркнув, что создание целевой модели вполне соответствует мандату ЦСР, полученному от президента на подготовку стратегии развития страны.

В проекте доклада «Перспективы развития газового рынка России», с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили два человека, знакомых с документом), смоделированы несколько сценариев. В каждом из них «Газпром» утрачивает контроль над единой системой газоснабжения (ЕСГ) и монополию на экспорт трубопроводного газа – в оптимальном варианте последняя также передается государству. Готовили модель развития газовой отрасли по заказу ЦСР Российская академия госслужбы, Boston Consulting Group и IHS Global Limited.