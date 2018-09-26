Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4662 от 27.09.2018 под заголовком: Газ вместе, трубы отдельно

«Газпром» предложено лишить трубы и монополии на экспорт

Такой сценарий реформы отрасли подготовил ЦСР Алексея Кудрина
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Подготовить целевую модель газовой отрасли Центр стратегических разработок (ЦСР) попросили бизнесмены, рассказал «Ведомостям» возглавляющий центр председатель Счетной палаты Алексей Кудрин (в течение месяца он намерен оставить этот пост в ЦСР). Кто именно, он не уточняет. «Мы подготовили доклад и вскоре будем его обсуждать», – добавил Кудрин, подчеркнув, что создание целевой модели вполне соответствует мандату ЦСР, полученному от президента на подготовку стратегии развития страны.

В проекте доклада «Перспективы развития газового рынка России», с которым ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили два человека, знакомых с документом), смоделированы несколько сценариев. В каждом из них «Газпром» утрачивает контроль над единой системой газоснабжения (ЕСГ) и монополию на экспорт трубопроводного газа – в оптимальном варианте последняя также передается государству. Готовили модель развития газовой отрасли по заказу ЦСР Российская академия госслужбы, Boston Consulting Group и IHS Global Limited.

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