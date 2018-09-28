Следственный комитет пришел в крупнейшую рыбодобывающую компанию России

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«Группа NOREBO»

В мурманском офисе рыбопромышленной компании «Норебо» сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве вместе с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по Юго-Западному административному округу Москвы проводят обыски, сообщила компания.

Основанием послужило заявление сооснователя компании Александра Тугушева, бывшего замруководителя Госкомрыболовства России, который претендует на долю в группе «Норебо», сообщает компания. «Однако еще в 2003 г. Тугушев продал акции, уходя на государственную службу», — утверждается в сообщении.

Тугушев действительно подавал заявление в правоохранительные органы, сообщил его представитель. Заявление связано с хищением его имущества, а именно — долей и акций в компаниях группы «Норебо». 25 июля 2018 г. ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщил он. О следственных действиях в «Норебо» ему неизвестно. Источник в следственных органах подтвердил «Ведомостям» расследование такого уголовного дела. Представитель ГСУ СКР по Москве от комментариев отказалась.