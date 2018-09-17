Рыбопромышленник рассказал, как бывшие партнеры составили заговор против него

Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Рыба на троих не делится

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«Норебо» в 2017 г. выловила почти 600 000 т рыбы и морепродуктов, Forbes оценил ее выручку в 2016 г. в 51,4 млрд руб. Лев Федосеев / ТАСС

Высокий суд Лондона разместил полный текст искового заявления Александра Тугушева, одного из основателей крупнейшей российской рыбопромышленной группы «Норебо». Он пишет, что заговор его партнеров Виталия Орлова (владеет группой «Норебо») и Магнуса Рота (бывший совладелец) лишил его доли в холдинге. Ответчик – Орлов, Рот и сотрудник «Норебо» Андрей Петрик.

«Норебо» в 2017 г. выловила почти 600 000 т рыбы и морепродуктов. Forbes оценил ее выручку в 2016 г. в 51,4 млрд руб., а состояние Орлова в 2018 г. – в $900 млн. В обеспечение иска Тугушева суд в июле заморозил активы Орлова на $350 млн. Это никак не ограничивает его права вести бизнес с использованием активов, заявляла компания.