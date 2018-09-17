Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Рыба на троих не делится

Рыбопромышленник рассказал, как бывшие партнеры составили заговор против него

Александр Тугушев подал иск к Виталию Орлову и Магнусу Роту в Высокий суд Лондона
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Высокий суд Лондона разместил полный текст искового заявления Александра Тугушева, одного из основателей крупнейшей российской рыбопромышленной группы «Норебо». Он пишет, что заговор его партнеров Виталия Орлова (владеет группой «Норебо») и Магнуса Рота (бывший совладелец) лишил его доли в холдинге. Ответчик – Орлов, Рот и сотрудник «Норебо» Андрей Петрик.

«Норебо» в 2017 г. выловила почти 600 000 т рыбы и морепродуктов. Forbes оценил ее выручку в 2016 г. в 51,4 млрд руб., а состояние Орлова в 2018 г. – в $900 млн. В обеспечение иска Тугушева суд в июле заморозил активы Орлова на $350 млн. Это никак не ограничивает его права вести бизнес с использованием активов, заявляла компания.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике