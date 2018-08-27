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Дмитрий Медведев санкционировал передел на рынке краба

Премьер-министр поручил продавать половину квот на вылов краба на аукционах
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выставлять 50% квот на добычу краба, ранее распределявшихся по «историческому принципу», на электронные аукционы. Об этом говорится в подписанном им распоряжении, опубликованном на сайте правительства. Документ утверждает план мероприятий по развитию конкуренции в России. По такому принципу квоты должны быть распределены в 2018–2019 гг. для «создания условий для входа на рынок добычи водных биоресурсов новых участников», указано в документе. Распределением должны будут заняться Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Росрыболовство.

Дискуссия о необходимости проведения аукционов по распределению квот на вылов краба ведется почти год. В ноябре стало известно о письме президенту России Владимиру Путину с предложением заменить исторический принцип аукционами. Отправитель не был указан, но участники рынка связывали его с Русской рыбопромышленной компанией (РРПК) Глеба Франка. Последний – зять миллиардера Геннадия Тимченко. Компания отрицала, что это она пыталась добиться распределения квот на аукционах. Впрочем, именно РРПК совсем недавно начала добывать краба, потратив в мае 2017 г. на покупку квот рекордные 10 млрд руб. Компания оценит экономическую целесообразность участия, когда правительство разработает правила, порядок и условия распределения квот на вылов краба через аукционы, говорит представитель РРПК.

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