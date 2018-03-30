Государство может заработать 80 млрд руб. на крабах

Для этого надо половину квот на их вылов продавать на аукционах, подсчитало Росрыболовство

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Государство могло бы заработать 80 млрд руб. при продаже квот на вылов краба на аукционах, подсчитало Росрыболовство. Но решение об этом не принято Евгений Разумный / Ведомости

Бюджет сможет получить порядка 80 млрд руб., если не менее половины квот на вылов краба будут выставлены на аукционы. Это передал «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Илью Шестакова. При этом окончательного решения о проведении крабовых аукционов, по его словам, еще не принято.

Вылов краба – один из самых прибыльных видов морского промысла. В 2008 г. 10-летние квоты были распределены между компаниями по историческому принципу, т. е. пропорционально добыче за предыдущий период. 1 апреля 2018 г. стартует заявочная кампания на закрепление квот на ближайшие 15 лет начиная с 2019 г., указано на сайте Росрыболовства.