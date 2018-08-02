Бизнес / Агропром

Суд заморозил активы на $350 млн владельца крупнейшего рыболовецкого холдинга России

Партнеры судятся из-за «Норебо холдинг» в Высоком суде Лондона
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Бывшие партнеры в крупнейшем добытчике рыбы в России «Норебо холдинг» (головная компания группы «Карат») судятся в Высоком суде Лондона за долю в компании, сообщило агентство Bloomberg. Тугушев подал иск к основному владельцу «Норебо холдинга» Виталию Орлову, сама компания выступает третьей стороной.

По данным агентства, 23 июля Высокий суд Лондона постановил заморозить активы Орлова на $350 млн. Представитель «Норебо холдинга» отказался от комментариев.

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