Бизнес / ТЭК

Партнеры «Роснефти» по «Сахалину-1» заплатят компании $230 млн отступных

Таким образом компании могут закончить спор о перетоках нефти из месторождения «Роснефти» к ее партнерам по «Сахалину-1»
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Возглавляемый ExxonMobil консорциум по проекту «Сахалин-1» решил с «Роснефтью» спор в досудебном порядке и согласился выплатить российской госкомпании $230 млн, рассказал Reuters исполнительный директор одного из партнеров — индийской компании ONGC Videsh. «Роснефть требовала выплаты $1,4 млрд (91,3 млрд руб. по текущему курсу). Мы согласились подписать досудебное соглашение и выплатить $230 млн», — рассказал он.

Представитель «Роснефти» эту информацию комментировать отказался.

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