В «Домодедово» пассажиры смогут самостоятельно сдать багаж

Пока такая возможность есть только у пассажиров S7

За время тестирования было получено около 1000 положительных откликов пассажиров о новом сервисе, говорится в релизах Андрей Гордеев / Ведомости

«Домодедово» и авиакомпания S7 внедрили смарт-технологию SelfBagDrop (SBD) для самостоятельной регистрации и сдачи багажа на внутренних, международных и трансферных рейсах, сообщили перевозчик и аэропорт. Процедура занимает меньше минуты и значительно сокращает время на предполетные формальности, говорится в релизах.

Технология разработана компанией SITA, совместное тестирование на стойках регистрации S7 проводилось с начала сентября. За время тестирования было получено около 1000 положительных откликов пассажиров о новом сервисе, говорится в релизах. В «Домодедово» у стоек регистрации установлено семь киосков Scan&Fly. Сейчас сдать багаж самостоятельно смогут пассажиры S7, которые зарегистрировались на рейс на сайте авиакомпании. Для этого необходимо отсканировать в устройстве посадочный талон (распечатанный или в электронном виде), распечатать багажную бирку, наклеить бирку на багаж и поставить его на транспортерную ленту. Затем, указав в мобильном приложении S7 номер багажной бирки, пассажир может следить за подготовкой багажа к вылету.

Технология также позволяет регистрировать дополнительное место багажа статусных участников программы лояльности S7 Priority и предоплаченный сверхнормативный багаж.

К концу года «Домодедово» установит в терминале 24 киоска Scan&Fly, и самостоятельно сдавать багаж смогут пассажиры и других авиакомпаний.

В терминалах B и D «Шереметьево» внедрена услуга самостоятельной сдачи багажа, говорит представитель аэропорта. Но доступна она только для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота».

«Как показали исследования SITA, автоматизация процессов регистрации в аэропорту значительно экономит время пассажиров и помогает сформировать благоприятное впечатление о качестве сервиса. Нашей технологией самостоятельного оформления багажа уже пользуются более 55 авиалиний в 40 аэропортах по всему миру», – приводятся в релизе слова вице-президента SITA в России и СНГ Дмитрия Краснова.