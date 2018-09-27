«Домодедово» потеряет одного из крупнейших перевозчиков

Азур — чартерный перевозчик, контролируемый туроператором Anex Tour Azur Air

С октября авиакомпания Azur Air начнет перевод своих рейсов из аэропорта «Домодедово» во «Внуково», сообщили в релизах перевозчик и аэропорт «Внуково». Причину перехода ни компания, ни аэропорт не называют.

В течение октября весь флот Azur должен перебазироваться на новое место. Сейчас в парке авиакомпании, по данным Росавиации, 14 среднемагистральных самолетов (Boeing-737/757) и девять дальнемагистральных (Boeing-767/777). Azur — чартерный перевозчик, контролируемый туроператором Anex Tour. В январе - августе он перевез 2,8 млн пассажиров (девятый результат среди всех российских авиакомпаний).

Для «Домодедово» Azur — третий крупнейший перевозчик после S7 и «Уральских авиалиний».

Аэропорт второй год подряд теряет своего третьего по размерам клиента: в сентябре 2017 г. прекратила полеты из за отсутствия оборотных средств «Вим-авиа». В этом году из «Домодедово» во «Внуково» уже ушла авиакомпания «Руслайн» (19-е место по перевозкам), в прошлом году в «Шереметьево» ушла Royal Flight (13-е место, 1,2 млн пассажиров в январе - августе).

Потери российских авиакомпаний, в первую очередь «Вим-авиа», — главная причина, почему «Домодедово» снижает трафик при росте рынка, считает топ-менеджер российской авиакомпании.

За восемь месяцев российский авиарынок вырос год к году на 10%, за семь месяцев трафик «Внуково» и «Шереметьево» вырос соответственно на 19% и 13%, у «Домодедово» - снижение на 2,6%.

«Ведомости» направили запрос в «Домодедово».