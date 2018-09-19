«Домодедово» готово потратить 463 млрд руб. на взлетно-посадочные полосы

Аэропорт предлагает построить еще шесть, но пока ему с лихвой хватает и имеющихся двух

Статья опубликована в № 4657 от 20.09.2018 под заголовком: «Домодедово» планирует на далекое будущее

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«Домодедово» может хватить имеющихся двух полос даже при двукратном росте пассажиропотока Станислав Красильников / ТАСС

Аэропорт «Домодедово» предлагает государству запланировать строительство еще шести взлетно-посадочных полос за 463 млрд руб. Пока трафик в аэропорту не растет и ему с лихвой хватает имеющихся двух полос

Аэропорт «Домодедово» предлагает государству в рамках концессии вложить в аэродромную инфраструктуру 463 млрд руб. Средства пойдут на строительство еще шести взлетно-посадочных полос и перронов, передал «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления Дирекции Московского транспортного узла Евгения Глумова. Более консервативный вариант развития предполагает строительство еще двух полос за 199,7 млрд руб., добавил Глумов.