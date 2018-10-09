Москва напрасно отказывается от троллейбусов
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Первые электробусы встали на рейсовый маршрут 1 сентября, но пока вызывают много нареканий. «Из 103 попыток выезда из депо лишь два маршрута были отработаны без существенных задержек. Еще 23 ездили с задержками примерно в час, и 78 попыток закончилось поломкой либо возвращением в депо», – делится наблюдениями за первыми тремя неделями работы нового транспорта сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац.
Московские власти позвали для консультации по работе электробусов знаменитого урбаниста, профессора Пенсильванского университета Вукана Вучика, рассказали «Ведомостям» его знакомый и человек, близкий к мэрии. Вывод Вучика («Ведомости» ознакомились с его отчетом): Москве электробусы не нужны. «Нынешний план заменить четыре троллейбусных маршрута – это ошибка, потому что это не отвечает цели перехода с дизельного на электротранспорт», – пишет Вучик, советуя городу сосредоточиться на замене дизельных автобусов электробусными, одновременно модернизировав троллейбусы.
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