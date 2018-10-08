Чего не хватает Москве, чтобы стать умным городом
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Москва – город контрастов: нам каждый год на 10 дней отключают горячую воду, зато у нас есть WiFi в метро; запускают реновацию без малейшего намека на интеграцию инфраструктуры smart city, и при этом Москва регулярно попадает в топы рейтингов smart city/urban tech. Например, в июле Москва обошла 40 городов и стала лидером рейтинга ООН по уровню LOSI – индекса локальных онлайн-сервисов (спасибо «Активному гражданину» с 1,2 млн пользователей). До этого было признание от PwC (вошли в топ-5 развивающихся городов по уровню здравоохранения), а Intelligent Community Forum и вовсе включил Москву в топ-7 самых умных городов планеты. Немалую роль также сыграл доверительный influence-образ Москвы во время чемпионата мира по футболу – мы не только про smart, но и про democracy. Smart city – это интеграция информационных и коммуникационных технологий для управления городской инфраструктурой с целью сделать жизнь горожан удобной и комфортной. Преобразование города в умный город – это естественный процесс его развития, такой же, как в свое время проведение водопровода или телефонной линии в дома. Успехи Москвы в рейтингах указывают на то, что уровень развития технологий в Москве растет. Попробуем разобраться, насколько близко Москва подошла к званию smart city.
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