Минфин США продлил сроки прекращения сотрудничества с UC Rusal еще на месяц
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Минфин США перенес с 12 ноября на 12 декабря 2018 г. срок прекращения сотрудничества с оказавшимися под санкциями UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски для международных контрагентов.
6 апреля Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal (3,9 млн т металла в 2017 г.), попали под санкции минфина США. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций.
В своих пояснениях минфин США неоднократно отмечал, что целью санкций являются не заводы, а сам Олег Дерипаска, и санкции могут быть сняты, если бизнесмен потеряет контроль в компании. После этого был разработан план Грегори Баркера — председателя совета директоров En+ (владеет 48,1% UC Rusal). План предполагает снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже контрольной.
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