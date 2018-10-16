Возобновляемая энергетика пройдет испытание внешними рынками

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Новые договоры предоставления мощности для возобновляемых источников энергии получат только те компании, чье оборудование конкурентоспособно на мировых рынках Максим Стулов / Ведомости

Новые договоры предоставления мощности для возобновляемых источников энергии получат только те компании, чье оборудование конкурентоспособно на мировых рынках. Соответствующее решение было принято 15 октября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщил его представитель.

Договоры предоставления мощности (ДПМ) гарантируют возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей. Новая программа поддержки возобновляемых источников энергии должна прийти на смену действующим ДПМ после 2024 г. Ее параметры пока не определены. Козак поручил Минэнерго, Минпромторгу и «Роснано» оценить возможность учитывать в новой программе производителей оборудования для ВИЭ, которые включены в национальный проект «Международная кооперация и экспорт в промышленности» и уже имеют обязательства по экспорту, сообщил представитель вице-премьера. Результаты работы министерства и «Роснано» должны представить через 10 дней после выхода протокола совещания.