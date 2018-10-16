Бизнес / ТЭК

Возобновляемая энергетика пройдет испытание внешними рынками

Субсидирование новых проектов возобновляемой энергетики будет зависеть от экспорта
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Новые договоры предоставления мощности для возобновляемых источников энергии получат только те компании, чье оборудование конкурентоспособно на мировых рынках. Соответствующее решение было принято 15 октября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщил его представитель.

Договоры предоставления мощности (ДПМ) гарантируют возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей. Новая программа поддержки возобновляемых источников энергии должна прийти на смену действующим ДПМ после 2024 г. Ее параметры пока не определены. Козак поручил Минэнерго, Минпромторгу и «Роснано» оценить возможность учитывать в новой программе производителей оборудования для ВИЭ, которые включены в национальный проект «Международная кооперация и экспорт в промышленности» и уже имеют обязательства по экспорту, сообщил представитель вице-премьера. Результаты работы министерства и «Роснано» должны представить через 10 дней после выхода протокола совещания.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике