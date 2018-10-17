«Роснефть» подешевела на 25 млрд рублей за полчаса

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Максим Стулов / Ведомости

До конца 2018 г. «Роснефть» не будет проводить обратного выкупа акций, если не случится форс-мажора, следует из заявлений главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина агентствам «РИА Новости» и ТАСС.

За первые четыре минуты после заявлений Сечина акции госкомпании подешевели на 0,4% – индекс Мосбиржи за то же время поднялся на 1,5%. За полчаса «Роснефть» потеряла 24,9 млрд руб. капитализации на Московской бирже.

Трейдер крупного банка сильно сомневается, что эффект от слов Сечина будет долгосрочным: «Нефть в рублевых ценах на пике, компания увеличивает добычу после снятия жесткого ограничения на добычу по соглашению ОПЕК и не-ОПЕК, инвесторы быстро смотрят не только на сиюминутные, но и на фундаментальные факторы».