Тема дня: Массовое убийство в Керчи
Взрыв и стрельбу в Керчи переквалифицировали из теракта в убийство
16 материалов по теме
Взрыв и стрельбу в Керчи переквалифицировали из теракта в убийство 15:35Нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков
Путин изменил программу переговоров с президентом Египта после трагедии в Керчи 15:51
Видео: «Кто-то ворвался. Взорвали холл». Директор колледжа в Керчи о трагедии 15:04
Фото: В керченском колледже произошел взрыв 13:50
В Крыму объявлен трехдневный траур 14:51
Все материалы по теме
Бизнес / ТЭК

«Роснефть» подешевела на 25 млрд рублей за полчаса

Обвал котировок вызвали слова Игоря Сечина
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

До конца 2018 г. «Роснефть» не будет проводить обратного выкупа акций, если не случится форс-мажора, следует из заявлений главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина агентствам «РИА Новости» и ТАСС.

За первые четыре минуты после заявлений Сечина акции госкомпании подешевели на 0,4% – индекс Мосбиржи за то же время поднялся на 1,5%. За полчаса «Роснефть» потеряла 24,9 млрд руб. капитализации на Московской бирже.

Трейдер крупного банка сильно сомневается, что эффект от слов Сечина будет долгосрочным: «Нефть в рублевых ценах на пике, компания увеличивает добычу после снятия жесткого ограничения на добычу по соглашению ОПЕК и не-ОПЕК, инвесторы быстро смотрят не только на сиюминутные, но и на фундаментальные факторы».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике