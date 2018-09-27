Капитализация «Роснефти» превысила 5 триллионов рублей

По итогам торгов на Московской бирже в четверг «Роснефть» обновила пик рублевой капитализации Евгений Разумный / Ведомости

По итогам торгов на Московской бирже в четверг «Роснефть» обновила пик рублевой капитализации: инвесторы оценили госкомпанию в 5,1 трлн руб. ($77,5 млрд по актуальному курсу), свидетельствуют данные биржи. За день «Роснефть» подорожала на 4,25%, она по-прежнему самая дорогая компания в России. Вслед за ней идут Сбербанк (4,6 трлн руб.), «Лукойл» (4,2 трлн руб.), «Газпром» (3,8 трлн руб.), а также «Новатэк» (3,5 трлн руб.).

Но в долларах это не максимальная капитализация «Роснефти» в истории компании. Вчера на Лондонской бирже инвесторы оценивали «Роснефть» в $76,1 млрд, а в июле 2014 г. капитализация была $80,8 млрд. Максимальная оценка на Лондонской бирже у «Роснефти» была в 2008 г. – $129,6 млрд. После этого капитализация «Роснефти» падала под влиянием мирового кризиса, а в 2014 – 2016 гг. под влиянием санкций и стагнирующего спроса на нефть.

Инвесторы и трейдеры покупали бумаги компании в четверг из-за дорожающей нефти, отметил трейдер крупного банка. Нефть в четверг дорожала на 1,3% до $82,43 за баррель, свидетельствуют данные Bloomberg. Но не только из-за роста стоимости нефти за последние полгода «Роснефть» подорожала на 21%, уверен аналитик «Атона» Александр Корнилов. По его словам, инвесторы высоко оценили изменение политики госкомпании с агрессивных покупок и поглощений на активное погашение долгов и органический рост.

В мае «Роснефть» объявила, что собирается в этом году снизить общий долг и задолженность перед контрагентами на 500 млрд руб., а в конце сентября отрапортовала, что до конца года компания намерена сократить рабочий капитал на 200 млрд руб.

На конец первого полугодия 2018 г. снизить долговую нагрузку компании удалось за счет роста EBITDA на 8% до 3,11 EBITDA. Чистый долг «Роснефти» вырос на 9% до 3,7 трлн руб., а если учитывать в структуре задолженности предоплаты по китайским контрактам, то рост по сравнению с началом года был 8% до 5,3 трлн руб.

Кроме того, компания одобрила обратный выкуп на $2 млрд до 2020 г. включительно. Предполагается, что компания сможет выкупить с открытого рынка до 3,2% капитала или почти треть находящихся в свободном обращении акций.