Группа ГАЗ пытается освободиться от санкций США
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Дата вступления в силу американских санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски перенесена с 23 октября на 12 декабря 2018 г. Об этом 19 октября объявил департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Ранее такую же отсрочку получили другие компании Дерипаски – UC Rusal и En+. Также в пятницу вице-премьер Дмитрий Козак встретился с послом США в России Джоном Хантсманом. На встрече речь шла о возможности выхода группы ГАЗ из-под санкций. По словам Козака, правительство рассматривало различные варианты: «И с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей». Один из вариантов – продажа доли автоконцерну Volkswagen. «Такой диалог был, но пока решения нет», – добавил вице-премьер.
Минфин США допускает снятие санкций, если доля Дерипаски опустится ниже контрольной. В июне стало известно, что бизнесмен обсуждает возможность продажи части доли. Среди вероятных покупателей назывался председатель совета директоров группы ГАЗ Зигфрид Вольф.
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