Авто / Автомобильная промышленность

Группа ГАЗ Дерипаски получила новую отсрочку от санкций

Американским резидентам нужно завершить операции с российским автоконцерном до 12 декабря
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Дата вступления в силу американских санкций в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски перенесена с 23 октября на 12 декабря 2018 г. Об этом в пятницу, 19 октября, объявил департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Ранее такую же отсрочку получили другие компании Дерипаски — «Русал» и En+.

Также в пятницу вице-премьер Дмитрий Козак встретился с послом США в России Джоном Хантсманом. На встрече речь шла о получении обратной связи от США о том, какой вариант реструктуризации компании группы ГАЗ может быть согласован. «Мы вынуждены сотрудничать с американскими властями по этим вопросам. В любом случае требуется переходный период после согласования условий реструктуризации для осуществления соответствующих корпоративных процедур», — сказал Козак.

По словам Козака, правительство рассматривало различные варианты вывода группы ГАЗ из-под действия американских санкций. «И с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», — сказал он. Один из вариантов, по словам Козака, — продажа доли в ГАЗе автоконцерну Volkswagen. Отвечая на вопрос журналистов о переговорах с концерном, Козак отметил, что окончательного решения не принято. «Такой диалог был, но пока решения нет», — сказал он.

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