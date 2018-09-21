Бизнес / Промышленность

Минпромторг придумал, как поддержать попавший под санкции холдинг «Русские машины»

Его предприятия могут получить эксклюзивные права на участие в госзакупках
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Минпромторг сформировал список автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупке которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам предприятий холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Заявки остальных компаний должны отклоняться, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном в Минпромторге (есть на regulation.gov.ru).

В списке – автобусы, грузовики, машины медицинской помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и проч. Преференции должны получить, по мнению Минпромторга, 11 компаний из группы ГАЗ (основной актив «Русских машин») – автобусные и автозаводы, а также из «РМ-Терекс» (СП «Русских машин» и американской Terex по производству дорожно-строительной техники).

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