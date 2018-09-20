«Русские машины» Дерипаски могут получить преференции при госзакупках

Перечень транспортных средств включает автобусы, в том числе школьные, грузовики, машины скорой помощи, прочую коммунальную и специальную технику Максим Стулов / Ведомости

Машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Русские машины» может получить преференции при закупках на региональном и муниципальном уровнях. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом.

Проект постановления содержит перечень транспортных средств (автобусы, в том числе школьные, грузовики, машины скорой помощи, прочая коммунальная и специальная техника), при закупке которых регионы и муниципалитеты обязаны отдавать приоритет компаниям из специального перечня. В него входят 11 предприятий группы ГАЗ, в том числе автозавод ГАЗ, Павловский и Ликинский автобусный заводы и автозавод «Урал».

Заказчик обязан отклонить все конкурсные заявки с товарами, производителем которых является организация, не включенная в спецперечень, при условии, что подано не менее двух заявок от предприятий, входящих в этот перечень, следует из документа.

Минпромторг обосновал необходимость преференций для «Русских машин» и входящей в холдинг группы ГАЗ санкциями США, введенными против них 6 апреля. Санкции распространяются и на 11 компаний из списка, в которых «лица, прямо включенные в вышеуказанный список, владеют прямо или косвенно 50 и более процентами («правило 50%» / «50% rule»)», объясняет министерство.

Проект постановления правительства разработан «во исполнение решений, принятых 14 сентября 2018 г. на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака», – отмечает Минпромторг.

Минпромторг уже разработал похожий законопроект для попавшей под санкции алюминиевой компании Дерипаски UC Rusal. Министерство предложило запретить государственным и муниципальным учреждениям закупать «отдельные товары, содержащие алюминий и происходящие из иностранных государств».

Минпромторг уже закупает школьные автобусы, автомобили скорой помощи и прочую автотехнику на средства федерального бюджета по госпрограмме поддержки отечественного автопрома. В 2016 г. на эти цели было ассигновано в сумме 7,9 млрд руб., в 2017 г. министерство получило на эти цели 6 млрд руб. По данным Счетной палаты, в 2017 г. было закуплено и поставлено в регионы 1438 автомобилей скорой помощи и 1559 школьных автобусов.

Автобусы в России помимо группы ГАЗ выпускают НефАЗ (входит в группу «Камаз»), УАЗ, Ford Sollers, Daimler, Volkswagen и другие производители.