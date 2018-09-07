Импортные велосипеды, квадроциклы и окна не допустят до госзакупок

Под запрет попадают 18 категорий товаров: от алюминиевых прутков до окон Александра Зотова / для Ведомостей

Минпромторг предложил запретить государственным и муниципальным учреждениям закупать «отдельные товары, содержащие алюминий и происходящие из иностранных государств». Проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Запрет вводится для защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей, следует из документа. Запрет не будет действовать, если аналог импортируемой продукции в России не производится.

Под запрет попадают 18 категорий товаров: от алюминиевых прутков и профилей до дверей, окон и их рам из алюминия, электропечей, промышленных и лабораторных камер, квадроциклов, велосипедов и других транспортных средств.

Потребление первичного алюминия в России в 2017 г. составило чуть более 700 000 т. Единственный производитель этого металла в стране (3,7 млн т в 2017 г.) – UC Rusal Олега Дерипаски, 6 апреля попавшая под санкции США. Порядка 80% продукции компания экспортировала в Европу, страны Азии и Северной Америки.

Россия за семь месяцев 2018 г. импортировала 144 000 т алюминия и продукции из него (данные ФТС). Основной поставщик – Китай: в июне 2018 г. на его долю пришлось 44,5% в структуре импорта.

В начале июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что за прошлый год почти 1 млн т было переработано внутри страны, в этом году переработка увеличится еще на 300 000 т. В стратегию развития металлургической промышленности до 2030 г. было добавлено 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г.

Представители Минпромторга, UC Rusal, «Русских машин» пока не ответили на запросы. «Внутренний рынок всегда был для UC Rusal ключевым приоритетом. Мы заинтересованы в росте внутреннего потребления алюминия за счет создания совместно с российскими и зарубежными партнерами новых технологических производств с использованием алюминия и рассчитываем, что сможем увеличить благодаря этому поставки на внутренний рынок до 1,5 млн т в год к 2021 г.», – говорил «Ведомостям» представитель UC Rusal.

Запрет, скорее всего, коснется простых алюминиевых полуфабрикатов, полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его оценкам, Россия импортирует порядка 30 000–40 000 т продукции простого передела, поставки идут преимущественно из Китая. Запретить более сложную алюминиевую продукцию в ближайшей перспективе не получится, так как полноценной замены на внутреннем рынке нет, констатирует эксперт.

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