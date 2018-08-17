UC Rusal собралась в Россию

Решение полностью соотносится с планами UC Rusal, реализуемыми в рамках программы деофшоризации UC Rusal

UC Rusal, второй производитель алюминия в мире, рассматривает возможность перерегистрации в России. Совет директоров поручил менеджменту компании подготовить детальный план действий по смене юрисдикции, говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже. Сейчас UC Rusal зарегистрирована на острове Джерси. О планах UC Rusal перерегистрироваться в России сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, их подтверждал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Окончательно решение о перерегистрации должны одобрить акционеры UC Rusal.

Представитель UC Rusal от комментариев отказался. Человек, близкий к компании, сообщил, что решение полностью соотносится с планами UC Rusal, реализуемыми в рамках программы деофшоризации, осуществление которых стало возможным в результате вступления в силу в начале августа закона о специальных административных районах (САР). «Внутренние офшоры» будут созданы на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

16 августа аналогичное решение принял совет директоров En+ – основного (48,13%) акционера UC Rusal. Компания объявила о подготовке к переезду с Кипра в специальный административный район своей 100%-ной энергетической «дочки» En+ Holding. Компания Дерипаски стала первой компанией, решившей переехать в российские офшоры.

Обе компании бизнесмена, попавшего вместе с активами под санкции минфина США 6 апреля, уточняют в своих сообщениях, что их решение связано с принятием в России закона о САР.

После сообщения о возможной смене юрисдикции UC Rusal немного подорожала на Гонконгской бирже: на 0,47% до $4,12 млрд.

Скорее всего, смена юрисдикции – это некий «план Б», полагает человек, знакомый с менеджерами UC Rusal. «Если сторонам не удастся договориться о снятии санкций в ходе текущего процесса, то компании станут резидентами российских САРов, что позволит им не раскрывать информацию о бенефициарах и изменить структуру всего холдинга», – полагает он. Реакцию минфина США на смену регистрации предсказать трудно, отмечает собеседник «Ведомостей»: обычно он реагирует только на уже свершившиеся вещи, а смена юрисдикции пока находится на этапе проработки вопроса. «Ведомости» отправили запрос в минфин США.

Вероятнее всего, конкретный набор налоговых преференций будет определен, когда компании примут окончательное решение о перерегистрации и о том, в какой именно САР они переедут, полагает руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. «Нужно понимать, что компании уровня En+ и UC Rusal просто так юрисдикции не меняют. Преференции, необходимые для их деятельности, либо уже должны быть, либо компании должны быть уверены в перспективе их введения. Налоговые льготы в российских офшорах будут создаваться конкретно под деятельность этих компаний», – говорит юрист. Пока что, скорее всего, идет процесс лоббирования перерегистрации, обсуждаются итоговые привилегии. И после этого обсуждения уже будет объявлено о том, куда и когда компания переедет, полагает он. «Экономическое обоснование, безусловно, связано с налоговыми преимуществами как для компаний, так и для бюджета. В политическом смысле речь идет о безопасности: за границей оставаться в текущих рыночных условиях опаснее, чем в России», - добавляет Капианидзе. Возможно, перерегистрация компаний позволит им спастись от определенных запретов, накладываемых санкциями. Что касается листинга компаний, то на него гораздо более существенное влияние оказывают санкции, чем смена юрисдикций, подчеркивает эксперт.