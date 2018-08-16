Компания Дерипаски решила зарегистрироваться в российском офшоре

Кипрская «дочка» En+ может стать первым резидентом российских офшоров Денис Гришкин / Ведомости

Совет директоров энергометаллургической группы En+ Олега Дерипаски, попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод 100%-ной «дочки» En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию. Об этом говорится в сообщении группы.

Решение принято после вступления в силу закона о специальных административных районах (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде с особым налоговым и регуляторным режимом. Закон вступил в силу 6 августа.

В сообщении En+ отмечается, что смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства. Резиденты внутренних офшоров получают статус международных компаний. Для них будут действовать налоговые преференции и отсутствовать валютный контроль, а информация о бенефициарах компаний из САР будет доступна только российским контролирующим органам и судам.

Совет директоров En+ также поручил менеджменту провести дополнительный анализ возможной перерегистрации компании в САР. О том, что En+ изучает возможность смены регистрации с острова Джерси на российскую, ранее рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к компании и к одному из ее акционеров.

«Группа одной из первых поддержала прогрессивное российское законодательство, которое сделало возможным оптимизацию нашей структуры владения, и планирует стать одной из первых крупных международных российских компаний, которая воспользуется преимуществами новых положений о САР», – подчеркнул председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер (его слова приводятся в сообщении компании).

При этом он отметил, что размещение акций компании на Лондонской бирже было и остается важной составляющей в стратегии компании. Представитель En+ от дополнительных комментариев отказался.

En+ Holding Limited стала первой компанией, объявившей о планах переехать в российские САР. Возможность перерегистрироваться в российские офшоры рассматривала и другая попавшая под санкции компания Дерипаски – второй крупнейший в мире производитель алюминия UC Rusal, сообщал источник «Интерфакса» и подтверждал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Сама по себе смена юрисдикции не спасает от санкций, полагает генеральный директор «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Например, «Калашников» и «Силовые машины» зарегистрированы в России, но от санкций их это не уберегло, напоминает эксперт. С ним согласен партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин: «В отрыве от других мер, предпринимаемых компаниями для спасения от санкций, смену юрисдикции минфин США едва ли будет рассматривать». По мнению Панина, смена регистрации в данном случае – техническая процедура, которая, возможно, поможет снизить некоторые риски для активов компании. «В мире огромное количество офшоров и компаний, в них зарегистрированных. Международные регуляторы знают, как работать с этой системой», – добавляет он.

На Кипре компании регистрируют для оптимизации налогов и для вывода компании в международное правовое поле, говорит директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. Это интересно международным инвесторам. В текущей же ситуации, когда компания и ее основной бенефициар находятся под санкциями, инвесторам все равно, в какой юрисдикции находится компания, полагает он: «Инвесторы в любом случае не могут с ней работать без риска оказаться под вторичными санкциями».

После публикации сообщения En+ ее глобальные депозитарные расписки подорожали на Московской бирже на 2,7% к 12.40 по мск.