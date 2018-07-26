En+ Олега Дерипаски просит временно вывести ее из-под действия санкций

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Благодаря освобождению из-под санкций можно будет получить согласие Glencore на конвертацию доли в UC Rusal (8,75%) в акции En+ Андрей Махонин / Ведомости

Минюст США опубликовал предложения Mercury по выводу En+ и принадлежащей ей на 48% UC Rusal из-под действия санкций. Документ был подготовлен при содействии инвестбанка Rothschild и консультантов из Russell Reynolds и направлен в Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC). Документ был опубликован на сайте минюста, поскольку лоббирующая интересы En+ Mercury зарегистрирована в США как иностранный агент.

В письме Mercury к OFAC отмечается, что 27 апреля начал действовать план нового председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций. С тех пор возможность Дерипаски влиять на компании существенно ослабла: сам бизнесмен вышел из совета директоров En+ и письменно пообещал не переизбираться в него, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal.