Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4638 от 24.08.2018 под заголовком: UC Rusal без «Формулы-1»

UC Rusal перестала быть спонсором сочинского этапа «Формулы-1»

Возможно, компании пришлось отказаться от этого статуса из-за последствий санкций
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У сочинского этапа «Формулы-1» стало на один спонсорский контракт меньше. Производитель алюминия UC Rusal Олега Дерипаски больше не будет спонсировать «Сочи автодром», рассказал «Ведомостям» представитель металлургической компании. «Спонсорский контракт [заключенный] сроком на один год истек, было решено его не продлевать», – уточнили в пресс-службе UC Rusal. Это подтвердил представитель организатора сочинского этапа «Формулы-1» АНО «Росгонки». От других комментариев представители обеих сторон отказались.

В России соревнование проходит с 2014 г. В этом году «Формула-1 ВТБ гран-при» пройдет на «Сочи автодроме» с 27 по 30 сентября. Титульный спонсор гонок – ВТБ. Размер взноса «Сочи автодрома» в проведение гонки в 2014 г. был $60 млн, писали ранее «Известия», в следующие годы платеж российской стороны увеличивался на определенный процент, прописанный в контракте. C 2017 г. взнос полностью оплачивают спонсоры соревнования.

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