Россияне стали менее довольны обычными магазинами

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Несмотря на то, что подавляющая часть покупок россиян приходится на традиционные, офлайн-магазины, потребители довольны ими все меньше, говорится в исследовании PwC Андрей Гордеев / Ведомости

Российские потребители постепенно переходят к покупкам онлайн и стали менее довольны традиционными магазинами. К таким выводам пришли авторы исследования потребительского поведения в России из PwC. В 2017 г. на одного жителя Москвы или Санкт-Петербурга приходилось около 1,6 онлайн-покупки в месяц, в регионах – 1,3 (данные по непродовольственным товарам – основной категории в российской онлайн-торговле). Но офлайн-магазины остаются основным каналом продаж – на них в среднем по стране приходилось 4,6 покупки в месяц у российского потребителя, подсчитали аналитики PwC.

По прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли, онлайн-продажи в России в 2018 г. достигнут 1,25 трлн руб. (+20% к 2017 г.).

Самый быстрорастущий способ покупок в интернете у россиян – через смартфон. По данным PwC, 63% респондентов регулярно делают покупки через него – в 2015 г. таких было лишь 44%. Больше всего такой способ покупок предпочитают потребители в возрасте 25–44 лет: среди них покупают через телефон 69%. Среди более молодых покупателей (18–24 года) таких 68%. Потребители среднего и старшего возраста чаще совершают покупки с помощью компьютера.