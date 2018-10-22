«Доктор рядом» увеличит сеть клиник в три раза

Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Врач все ближе к пациенту

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В ближайшие годы пациентам будет важнее всего расположение клиник, уверен Шуляк Евгений Разумный / Ведомости

За пять лет московская сеть «Доктор рядом» планирует открыть 18 новых медицинских учреждений, сообщил гендиректор Александр Пилипчук. У «Доктора рядом» 12 клиник, все в Москве, девять с 2013 г. работают по схеме государственно-частного партнерства и обязаны обслуживать в год 8000 пациентов по ОМС, тогда годовая аренда помещения стоит 1 руб. за 1 кв. м.

Клиники «Доктор рядом» приносят по несколько миллионов рублей чистой прибыли в месяц, продолжает Пилипчук, но вся компания пока не прибыльна – больших инвестиций требует телемедицинское направление. По данным «СПАРК-Интерфакса» за 2017 г., выручка – 304,9 млн руб., в 1,5 раза больше, чем в 2016 г., убыток сократился до 88,9 млн, или на 7%.