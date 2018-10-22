Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Врач все ближе к пациенту

«Доктор рядом» увеличит сеть клиник в три раза

Компания планирует потратить около полумиллиарда рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

За пять лет московская сеть «Доктор рядом» планирует открыть 18 новых медицинских учреждений, сообщил гендиректор Александр Пилипчук. У «Доктора рядом» 12 клиник, все в Москве, девять с 2013 г. работают по схеме государственно-частного партнерства и обязаны обслуживать в год 8000 пациентов по ОМС, тогда годовая аренда помещения стоит 1 руб. за 1 кв. м.

Клиники «Доктор рядом» приносят по несколько миллионов рублей чистой прибыли в месяц, продолжает Пилипчук, но вся компания пока не прибыльна – больших инвестиций требует телемедицинское направление. По данным «СПАРК-Интерфакса» за 2017 г., выручка – 304,9 млн руб., в 1,5 раза больше, чем в 2016 г., убыток сократился до 88,9 млн, или на 7%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике