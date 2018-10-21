Правительство не сможет выполнить майский указ Путина в сфере здравоохранения
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Будущий бюджет создает «непреодолимые препятствия» для достижения целей в сфере здравоохранения, сформулированных в майском указе президента Владимира Путина. К такому выводу пришли РАНХиГС и Институт Гайдара в заключении на проект федерального бюджета на 2019–2021 гг. Сохраняется дисбаланс в структуре затрат, утверждает в своем заключении на бюджет и Высшая школа экономики (ВШЭ).
Согласно указу Путина к 2024 г. смертность от сердечно-сосудистых заболеваний должна снизиться почти на треть, от онкологических заболеваний – на 10%, а продолжительность жизни – вырасти до 78 лет. Но выполнению этих задач будет препятствовать дефицит ресурсов, предупреждают эксперты ВШЭ. В проекте федерального бюджета финансирование здравоохранения увеличивается лишь на 0,07–0,28% ВВП, с учетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и бюджетов регионов эти госрасходы в среднем составят 3,5% ВВП, пишут они: это существенно меньше цели, установленной Путиным в послании Федеральному собранию, – 4%.
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