Правительство переоценило рост доходов бюджета в 2019 году, считают эксперты

Правительство переоценило рост доходов бюджета в 2019 г. Александра Астахова / Ведомости

Доходы от повышения НДС с 18 до 20% излишне оптимистично оценены в проекте бюджета на следующие три года, говорится в заключении РАНХиГС и Института Гайдара. В 2019 г. поступления от НДС составят 6,5% ВВП, в 2020 и 2021 гг. – 6,7%, следует из проекта бюджета. Но они могут оказаться на 0,5–0,7 п. п. ниже, указано в заключении.

Проблема в качестве официального макропрогноза и его отдельных показателей, используемых Минфином для расчета поступлений от НДС прямым счетом (не от суммы всех доходов налогоплательщика, а от добавленной стоимости), объясняет завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Илья Соколов. Аналитики считали по-другому: брали представленные Минэкономразвития оценки конечного потребления и исходили из собираемости НДС с учетом теневого сектора (в 2017 г. – 39% ВВП), структуры льгот, поведенческих предпочтений и ожиданий. В результате поступления НДС могут не превысить 5,4 трлн в 2018 г. и 6,3–7,1 трлн руб. в 2019–2021 гг. Это в среднем на 550–600 млрд руб. меньше, чем заложил Минфин, заключает Соколов.

Из-за недостаточных налоговых поступлений потолок госрасходов в 2020 г. составит 16,9% ВВП, а в ­2021-м – 16,8% ВВП, рассчитали авторы, – меньше, чем планирует Минфин, на 0,3 и 0,1 п. п. ВВП соответственно. Это приведет к увеличению расходов на обслуживание госдолга, который к 2021 г. вырастет до 17,7% ВВП (на 1,2 п. п. выше прогноза Минфина). Получается, конструкция бюджетного правила (ограничивает использование нефтегазовых доходов) создает предпосылки для роста госдолга как снежный ком, полагают они: всякое снижение ненефтегазовых доходов приводит к дополнительному наращиванию госдолга, к росту расходов на его обслуживание и, следовательно, к дальнейшему росту госдолга. По проекту бюджета расходы на обслуживание долга увеличатся с 824,3 млрд руб. в 2018 г. до 1,1 трлн в 2021 г.

Прогноз по НДС составлялся на основе ожидаемого роста экономики и ставки налога, а также изменений законодательства, которые будут способствовать улучшению собираемости, указывает представитель Минфина. Учитывалась и динамика поступлений НДС, объясняет представитель ФНС: они выросли на 15% в 2018 г., на столько же – в 2017 г. и на 9% – в 2016 г. Любой прогноз строится на «доверительном интервале», а он у Минфина и экспертов может значительно пересекаться, замечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. Нарастание снежного кома возможно только в случае хронической переоценки ненефтегазовых доходов на протяжении многих бюджетных циклов, говорит он: сейчас нет серьезных оснований для таких опасений.

В проекте федерального бюджета общие заимствования превышают процентные расходы на 650–700 млрд руб., пишут эксперты Высшей школы экономики в отзыве на проект бюджета. И актуальным становится вопрос, можно ли выполнить план займов и какой будет их цена. Побочным негативным эффектом от расширения госзаймов может стать рост процентных ставок на рынке частных и региональных облигаций, указано в отзыве.