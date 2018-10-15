Счетная палата усомнилась в осуществимости майских указов Путина
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Правительство переоценивает потенциал экономического роста, предупредила Счетная палата в отзыве на проект бюджета на 2019–2021 гг. (аудиторы в том числе оценивали прогноз экономического развития, заложенного в бюджет).
Президент Владимир Путин поручил ускорить рост ВВП до темпов выше мировых и к 2024 г. вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. Но, судя по макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития, ни то ни другое сделать не удастся, пишет Счетная палата.
Попадание в топ-5 будет оцениваться по ВВП по паритету покупательной способности (ППС), пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, задача – обогнать по этому показателю Германию. В расчетах министерство опирается на прогнозы МВФ для России и Германии за 2017 г., пишет Счетная палата, но исходя из фактических данных Всемирного банка обогнать Германию в 2024 г. не удастся. Также министерство недооценивает внешние шоки – падение или рост нефтяных цен, санкции, геополитические конфликты и торговые войны, перечисляет Счетная палата.
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