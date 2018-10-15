Экономика / Макроэкономика и бюджет

Счетная палата усомнилась в осуществимости майских указов Путина

«Обогнать Германию» по подушевому ВВП к 2024 году не удастся, подсчитали аудиторы
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Правительство переоценивает потенциал экономического роста, предупредила Счетная палата в отзыве на проект бюджета на 2019–2021 гг. (аудиторы в том числе оценивали прогноз экономического развития, заложенного в бюджет).

Президент Владимир Путин поручил ускорить рост ВВП до темпов выше мировых и к 2024 г. вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. Но, судя по макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития, ни то ни другое сделать не удастся, пишет Счетная палата.

Попадание в топ-5 будет оцениваться по ВВП по паритету покупательной способности (ППС), пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, задача – обогнать по этому показателю Германию. В расчетах министерство опирается на прогнозы МВФ для России и Германии за 2017 г., пишет Счетная палата, но исходя из фактических данных Всемирного банка обогнать Германию в 2024 г. не удастся. Также министерство недооценивает внешние шоки – падение или рост нефтяных цен, санкции, геополитические конфликты и торговые войны, перечисляет Счетная палата.

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Комментарии
bogdanov7080
19:49 15.10.2018
Гадюка жрет жабу.Подобные "откровения" известны уже всем, даже таким парням как Кудрин. Отвратительно, но факт. Кудрин хочет валить Медведева, чтобы получить доступ к распределению. И очень вероятно что ему это удасться, так как дегенерация в правительстве полная. Другой вопрос что все они вместе настоящие враги народа и России. Нельзя ничего у них брать, ничего им давать и всегда помнить кто они. Все до единого. Совет им да любовь.
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