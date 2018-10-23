Сервис заказа такси «Ситимобил» раскрыл число своих заказов в месяц
С начала года его доля рынка быстро растет
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Аналитики UBS в сентябре отмечали, что «Ситимобил» начал отвоевывать заметную долю рынка с начала 2018 г.
Андрей Гордеев / Ведомости
Сервис заказа такси «Ситимобил» раскрыл число поездок в Москве. За октябрь показатель составит 2,4 млн поездок, говорится в сообщении компании. В июле сервис раскрывал цифру в 1,5 млн поездок по городу за месяц. «От месяца к месяцу этот показатель растет примерно на 20%», – говорится в сообщении сервиса.
В апреле «Ситимобил» получил $35 млн инвестиций от оператора связи «Мегафон» и Mail.ru Group Алишера Усманова. После этого, по данным сервиса заказа такси, изменилась и его аудитория. «После раунда инвестиций сервис такси сфокусировался на онлайн-аудитории, – сказано в его сообщении. – Если ранее доля онлайн-заказов такси через мобильное приложение "Ситимобил" составляла не более 65%, то на сегодня она превышает 95%».
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