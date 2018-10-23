США готовятся сильно увеличить экспорт нефти

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Лишь один американский порт на побережье Мексиканского залива может принимать гигантские танкеры, но он в основном используется для импорта нефти Ben Margot / AP

Нехватка нефтепроводов уже сдерживает сланцевый бум в США, поэтому некоторые участники отрасли стремятся предотвратить возникновение нового препятствия – дефицита мощностей для экспорта нефти.

Поставки сырой нефти из США сильно выросли с тех пор, как три года назад конгресс снял запрет на ее экспорт. По данным S&P Global Platts Analytics, в сентябре он превысил 2,1 млн баррелей в день и может в ближайшие два года достичь 4 млрд баррелей.

Но порты США плохо приспособлены к увеличению экспорта. Лишь один из них способен принимать гигантские танкеры типа VLCC грузоподъемностью до 2 млн баррелей, используемые для транспортировки нефти в Азию и Европу. Поэтому некоторые компании, включая сырьевого трейдера Trafigura и строящую трубопроводы Enterprise Products Partners, планируют построить новые или расширить нынешние терминалы, чтобы они могли принимать более крупные корабли. «Необходимы более эффективные способы загружать нефть на побережье Мексиканского залива», – говорит Кевин Джеббитт, который руководит торговлей нефтью в Trafigura. Его компания попросила разрешения на строительство порта возле Корпус-Кристи, штат Техас.