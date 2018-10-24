Российский каршеринг Anytime появится в Чехии и Польше

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Владелица двух сервисов поминутной аренды машин, «Делимобиля» и Anytime, Mikro Kapital Group организует каршеринг в Восточной Европе, сообщил основатель сервисов Винченцо Трани.

Mikro Kapital Group, сказано на ее сайте, основана в 2008 г. и входит в холдинг General Invest. В 2015 г. Mikro Kapital Group участвовала в создании «Делимобиля». По данным «СПАРК-Интерфакса», структурам Mikro Kapital Group принадлежит 69% «Делимобиля» и 100% другого каршеринга – Anytime. «Делимобиль» работает в 11 городах России, Anytime – в Москве, Минске и Алма-Ате.

«Делимобиль» – бренд массовый, а Anytime – премиальный, объясняет Трани: в первом работают автомобили Volkswagen, Hyundai и Renault, во втором – Audi, BMW, Mercedes и др.

Mikro Kapital Group в мае 2019 г. откроет каршеринги в Праге (Чехия) и Варшаве (Польша), продолжает Трани, инвестиции составят 8 млн евро, по 4 млн евро на каждый город. Деньги компания привлекает в материнской компании General Invest, а она выпустит под это облигации, описывает он.