Каршеринг оказался не намного дешевле собственного автомобиля

Расходы на машину экономкласса и каршеринг отличаются на единицы процентов

Многие пользователи берут автомобиль только вечером, возражает сооснователь каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость использования автомобиля каршеринга экономкласса сопоставима со стоимостью владения автомобилем такого же уровня, подсчитали аналитики сервиса ремонта и обслуживания автомобилей Alfred. По их данным, в год за машину массового сегмента возрастом до трех лет водитель заплатит лишь на 4% больше, чем за эконом-каршеринг: 420 873 руб. против 403 200 руб.

Аналитики учитывали средний ежегодный пробег в Москве - 20 000 км (в день - около 55 км), а у каршеринга - 2 ч. 38 мин. при тарифе 7 руб. в минуту, уточнил гендиректор Alfred Макс Снигирев. В стоимость владения автомобилем входит техосмотр, замена шин, страховка, бензин, выплата по кредитам и налоги. При этом не учитывалась стоимость парковки: в год, по данным сервиса, она составляет примерно 60 000 руб. для автомобилей любого класса.

Многие пользователи берут автомобиль только вечером, возражает сооснователь каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова. По ее данным, при таком использовании каршеринга 20 дней в месяц по 8 руб. в минуту стоимость сервиса за год – около 84 000 руб.

Если автопробег за год превышает 10 000 км, то пользователю при прочих равных условиях выгоднее иметь собственный автомобиль, полагает Макарова. Но если водитель постоянно стоит на платных парковках по 200 руб./час, то стоимость владения станет значительно выше, добавляет она. В год абонемент на парковку по всей Москве стоит 300 000 руб., уточняет представитель YouDrive; для пользователей каршеринга эта возможность бесплатна.

Многие семьи отказываются от второго личного транспорта в пользу каршеринга именно из-за стоимости автомобиля, отмечает представитель «Делимобиля».

Недавно некоторые каршеринги ввели утренний тариф 3 руб. в минуту. Например, у «Делимобиля» такой тариф действует с 6 утра до полудня, а у Anytime – с полуночи до 6 утра, согласно сайту Truesharing. Подобный тариф -– промопредложение, констатирует Снигирев из Alfred: не все операторы в Москве придерживаются такой ценовой политики.

Главное преимущество каршеринга – экономия времени на содержание и обслуживание автомобиля (заправка, мойка, страховки и др.), добавляет представитель сервиса «Яндекс.Драйв». По его словам, каршеринг дает свободу выбора модели автомобиля и не привязывает пользователя к точке, где он оставил машину. При больших пробках пользователь всегда может «сбросить» автомобиль и поехать на метро, соглашается Макарова. У собственного транспорта есть преимущества, добавляет Снигирев: возможность путешествий, классы машин, которых нет в аренде, перевозка животных и то, что личный автомобиль практически всегда рядом.

В целом же аналитики Alfred считают, что лучше комбинировать разные виды транспорта. «Наиболее экономически выгодным и удобным способом передвижения в городе и за его пределами является комбинация из общественного транспорта, такси, каршеринга и собственного автомобиля», – указывает Снигирев.

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