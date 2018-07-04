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Volkswagen запустит каршеринг электромобилей в Германии

Автоконцерн Volkswagen собирается выйти на рынок каршеринга Германии в 2019 г. Речь идет о предоставлении клиентам электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Услуги каршеринга от лица Volkswagen будет предоставлять в Германии ее дочерняя компания - UMI Urban Mobility International.

С 2020 г. Volkswagen начнет предоставлять услуги каршеринга в некоторых крупных городах Европы, Северной Америки и Азии.

«Мы убеждены, что рынок каршеринга по-прежнему перспективен. Именно поэтому мы выходим на этот рынок с целостной концепцией, которая предполагает удовлетворение любых потребностей клиентов — от короткой поездки, которая занимает всего несколько минут, до продолжительного путешествия», — приводятся в сообщении слова члена совета директоров Volkswagen Юргена Штакманна.

Ранее о планах выйти на рынок каршеринга электромобилей в Париже объявил французский автоконцерн Renault. Компания начнет предоставлять услуги с сентября этого года.

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