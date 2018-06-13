Московскую полицию пересадят на электроциклы
Во время чемпионата мира патрульные будут ездить на технике от «Калашникова»
Московская полиция получила для патрулирования города 30 электрических мотоциклов «Иж Пульсар» и 4 электромобиля «Овум». Техника изготовлена по заказу департамента транспорта Москвы концерном «Калашников»
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Электрический мотоцикл был показан «Калашниковым» в августе 2017 г. на выставке «Армия-2017». Сообщалось, что столичная полиция получит первую партия электромотоциклов в том же месяце, а МВД собирается начать полномасштабное тестирование
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Основным достоинством электрического транспортного средства перед бензиновыми аналогами указывалась его бесшумность. Уровень шума «Иж Пульсар» – 75 Дб, по данным производителя, что соответствует шуму бытового пылесоса или кофемолки
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«Иж Пульсар» и «Овум» - это отечественные разработки, сообщил производитель. «Иж Пульсар» собраны в основном из отечественных компонентов, сообщила мэрия Москвы
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Электроцикл развивает скорость до 100 км/ч, запас хода - до 150 км
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Мотоцикл оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока мощностью 15 кВт, который приводит заднее колесо без коробки передач
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Для зарядки батареи нужно 10 кВт ч электроэнергии. Время зарядки производитель не указывает
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Использование электромотоцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе: 100 км пути бензинового мотоцикла обходится в 236 руб., для электромотоцикла — от 13 до 36 руб. Стоимость самого электроцикла не сообщается, но она в три раза ниже стоимости европейских аналогов, сообщила мэрия
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Электромотоцикл не наносит вреда природе благодаря полному отсутствию выброса выхлопных газов в атмосферу, указывает компания
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Конструкция предусматривает возможность установки дополнительного оборудования под требования городских служб. Контракт предусматривает трехлетнее сервисное обслуживание
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Электромотоцикл и электрокар удобны не только для городского патрулирования, но и для «бездорожья и в лесопарковых зонах благодаря своей высокой проходимости и экологичности», сказал заместитель гендиректора «Калашникова» Владимир Дмитриев
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Трехколесный электромобиль «Овум» имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования различных служб города, сообщил производитель
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«Овум» также создан «Калашниковым» по заказу столичного департамента транспорта
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Правительство Москвы продолжит закупать электромотоциклы и электромобили, если технические новинки будут необходимы для работы в столице, сказал мэр Сергей Собянин
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Электромобили переданы столичной полиции для тестирования, сообщила столичная мэрия
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Мотор электротрицикла по параметрам такой же как у «Пульсара» – постоянного тока мощностью 15 кВт. Габариты: длина – 2900 мм, ширина – 1450 мм, высота – 1600 мм
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Автомобиль может теоретически разгоняться до 80 км/ч, но скорость ограничена 30 км/ч, сообщает производитель (50 км/ч, по данным столичной мэрии)
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Запас хода аналогичен электромотоциклу – 150 км
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Машина обладает высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии, указывает компания
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Масса трицикла – 500 кг, электромотоцикла – 250 кг
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