Московскую полицию пересадят на электроциклы

Пресс-служба концерна «Калашников»

Использование электромотоцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе: 100 км пути бензинового мотоцикла обходится в 236 руб., для электромотоцикла — от 13 до 36 руб. Стоимость самого электроцикла не сообщается, но она в три раза ниже стоимости европейских аналогов, сообщила мэрия

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