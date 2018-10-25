Владелец «Пятерочек» затормозит рост сети в 2019 году

Ритейлер хочет сосредоточиться на качестве, а не на количестве

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Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group замедлит рост сети в 2019 г. Об этом рассказали на презентации для инвесторов и аналитиков главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман и финансовый директор группы Светлана Демяшкевич.

В 2019 г. компания откроет около 2000 «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», сообщила Демяшкевич. В 2018 г. ритейлер нарастит сеть на 2500 точек. К началу октября у группы уже работало 13 685 магазинов по всей России.

Основной формат Х5 — магазины у дома «Пятерочка». В последние годы ее сеть очень активно росла, сейчас надо сосредоточиться на повышении эффективности ее бизнеса, сообщил Шехтерман: необходимо снизить темпы открытий, чтобы повысить их качество. Приоритеты развития магазинов этого формата — обновление предложения покупателя и повышение операционной эффективности, в частности — сокращение потерь и текучести кадров, пояснил руководитель розничной группы.