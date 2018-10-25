«Пятерочка» протестирует услугу интернет-заказа в 2019 году

Также сеть магазинов у дома запустит еще несколько пилотных проектов

Евгений Разумный / Ведомости

Сеть магазинов у дома «Пятерочка» в 2019 г. запустит несколько экспериментов по многоканальной торговле, совмещающей онлайн- и офлайн-покупки, рассказал на дне инвестора X5 Retail Group руководитель формата магазинов у дома Сергей Гончаров.

В частности, предполагается протестировать услугу онлайн-заказа, при которой покупатель сам забирает заказанные продукты из магазина, так называемую модель click & collect, а также доставку из отдельных локальных магазинов для живущих вблизи клиентов и установку автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов внутри «Пятерочек», уточнил Гончаров. По его словам, эти проекты не потребуют крупных инвестиций со стороны компании.

Инновации и технологии — одно из ключевых направлений в стратегии X5 на ближайшие несколько лет, говорит главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Но, по его словам, офлайн-розница будет оставаться крупнейшим рынком для Х5 в ближайшие годы. При этом, как добавил Гончаров, так как постепенно потребитель начинает выбирать новые способы делать покупки, ритейлер будет адаптироваться к его потребностям.

Х5 разрабатывает стратегию многоканальных продаж, говорил ранее в октябре «Ведомостям» директор X5 по стратегии Владимир Капустин: «Покупателю должно быть одинаково удобно делать покупки в магазине, мобильном приложении и компьютере. Бесшовный путь [между разными каналами продаж] для покупателя – то, что мы начали сейчас разрабатывать».

Пока развивать онлайн-продажи с доставкой на дом Х5 планирует только на базе супермаркетов «Перекресток», уточнил Шехтерман. В начале 2017 г. X5 начала тестировать онлайн-супермаркет «Перекресток», сейчас он работает уже в Москве и Петербурге.

Как выглядит магазин-лаборатория X5 Retail Group