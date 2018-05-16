Статья опубликована в № 4567 от 16.05.2018 под заголовком: Х5 берется за посылки
Владелец «Пятерочек» доставит покупки из российских и зарубежных онлайн-магазинов
Через пять лет пункты выдачи откроются почти в каждом магазине компании – «Пятерочках», «Перекрестках» и «Каруселях»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Доставка интернет-заказов – способ для X5 удержать существующих и привлечь новых покупателей в магазины компании
Светлана Холявчук / ТАСС
X5 Retail Group собирается создать инфраструктуру для доставки заказов сторонних интернет-магазинов и агрегаторов. Прежде всего речь идет о заказах непродовольственных товаров в российских и зарубежных магазинах. Об этом говорится в конкурсной документации, с которой ознакомились «Ведомости». Представитель ритейлера подтвердил: группа работает над таким проектом.
Как будет работать доставка от Х5
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}