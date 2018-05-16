Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4567 от 16.05.2018 под заголовком: Х5 берется за посылки

Владелец «Пятерочек» доставит покупки из российских и зарубежных онлайн-магазинов

Через пять лет пункты выдачи откроются почти в каждом магазине компании – «Пятерочках», «Перекрестках» и «Каруселях»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

X5 Retail Group собирается создать инфраструктуру для доставки заказов сторонних интернет-магазинов и агрегаторов. Прежде всего речь идет о заказах непродовольственных товаров в российских и зарубежных магазинах. Об этом говорится в конкурсной документации, с которой ознакомились «Ведомости». Представитель ритейлера подтвердил: группа работает над таким проектом.

Как будет работать доставка от Х5

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике